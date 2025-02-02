https://news.day.az/politics/1727286.html Пезешкиан приглашен посетить Азербайджан - ФОТО Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан принял помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило посольство Азербайджана в Иране в своем аккаунте в X.
Пезешкиан приглашен посетить Азербайджан - ФОТО
Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан принял помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило посольство Азербайджана в Иране в своем аккаунте в X.
Отмечается, что на встрече Хикмет Гаджиев передал Президенту Ирана искренние приветствия и приглашение Президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить нашу страну.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил за приветствия и приглашение, попросил передать и его искренние приветствия Президенту Ильхаму Алиеву.
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