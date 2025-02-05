Шаг за шагом Пашинян вынужден выполнять условия Баку

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о недавнем заявлении Пашиняна в США.

Day.Az представляет публикацию:

Никол Пашинян очень медленно, но начинает-таки принимать условия Азербайджана для подписания мирного договора.

"Армения готова не размещать гражданскую миссию ЕС на делимитированных участках границы с Азербайджаном", - заявил Пашинян сегодня.

Конечно, "гражданские" наблюдатели были и будут предметом нелепых торгов, которые Пашинян будет пытаться устраивать с Баку.

И да, слова Пашиняна сейчас - лишнее доказательство того, что ЕС направил в Армению миссию совершенно не ради Азербайджана. Их задачи - мониторить активность РФ и Ирана в Армении, особенно военных и спецслужб.

Но процесс, тем не менее, занимательный. Так или иначе, миссия ЕС с границы с Азербайджаном уберется окончательно и в полном составе.