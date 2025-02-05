Как армянство Рубио "назначало"

Автор: Байрам Эльшадов

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) явно возомнил себя теневым кукловодом Вашингтона и начал приписывать себе достижения. Недавно в соцсети X там гордо заявили, что именно благодаря их "невероятному влиянию" сенатор Марко Рубио получил важное назначение в правительстве США. Основание? Никакое. Просто захотели и сказали. Видимо из-за того, что когда-то он сказал что-то приятное об Армении.

Как только Рубио был утвержден, ANCA тут же приписала себе победу. Теперь они ждут, чтобы Тулси Габбард и Роберт Кеннеди-младший тоже были утверждены, чтобы дальше заявлять о своем превосходстве. Будто в Вашингтоне все только и ждут их ценных указаний. Кеннеди и Габбард, кстати, уже прошли первые этапы утверждения в Сенате США - их кандидатуры одобрили профильные комитеты, и теперь они ждут окончательного голосования. Но, конечно же, ANCA постарается и это записать себе в актив, будто без их "веса" в американской политике этого бы не произошло.

Армяне даже не задумываются о том, что Дональд Трамп никогда не назначал людей по указке каких-то лоббистов. Его команда формируется на основе профессиональных качеств кандидатов, а не их взглядов на армянский вопрос. Но ANCA продолжает надувать щеки, создавая иллюзию, будто без них никто в американской политике и шагу ступить не может.

В итоге армянское лобби продолжает усиленно продавать миф о своем всесилии. Но реальность куда прозаичнее: назначение чиновников в США проходит без их участия. Трамп никогда не подгонял свою команду под хотелки каких-либо групп влияния, а его выбор - это личное решение президента, а не исполнение заказов из ANCA.