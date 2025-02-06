Москва готова выполнить требования Баку, касающиеся регистрации "Русского дома".

Как передает Day.Az, об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат подтвердила, что российские власти получили от Азербайджана уведомление о прекращении работы учреждения.

"В ответ российская сторона выразила готовность выполнить необходимые действия для завершения регистрации Русского дома и сделать это в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики", - отметила Захарова.