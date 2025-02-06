https://news.day.az/politics/1728314.html Москва готова выполнить требования Баку – Захарова Москва готова выполнить требования Баку, касающиеся регистрации "Русского дома". Как передает Day.Az, об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Дипломат подтвердила, что российские власти получили от Азербайджана уведомление о прекращении работы учреждения.
Москва готова выполнить требования Баку – Захарова
Москва готова выполнить требования Баку, касающиеся регистрации "Русского дома".
Как передает Day.Az, об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Дипломат подтвердила, что российские власти получили от Азербайджана уведомление о прекращении работы учреждения.
"В ответ российская сторона выразила готовность выполнить необходимые действия для завершения регистрации Русского дома и сделать это в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики", - отметила Захарова.
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