Продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна

10 февраля продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и по другим статьям, передает Day.Az.

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