https://news.day.az/politics/1729288.html Продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна - ФОТО 10 февраля продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и по другим статьям, передает Day.Az. Новость обновляется
Продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна - ФОТО
10 февраля продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и по другим статьям, передает Day.Az.
Новость обновляется
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