В суде оглашена часть обвинительного заключения, касающаяся фактов истребления азербайджанского населения

11 февраля в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, а также Рубена Варданяна, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, удержании власти и других многочисленных преступлениях в результате агрессии Армении, была оглашена часть обвинительного заключения, касающаяся фактов истребления азербайджанского населения в ходе агрессивной войны.

Эту часть обвинительного заключения огласил помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Было отмечено, что в ходе агрессивной войны преступным сообществом, действовавшим под непосредственным контролем и в соответствии с его поручениями, указаниями и инструкциями армянского государства, во время широкомасштабных и систематических нападений, проведенных с целью облегчения оккупации этих территорий Арменией путем организации массового изгнания азербайджанцев из мест их законного проживания в селах Баганис-Айрым Газахского района, Малыбейли-Гушчулар Шушинского района, Гарадаглы Ходжавендского района, Баш Гюней (Баш Гюнейпея) Агдеринского района, Баллыгая и Гюлистан Геранбойского района, Агдабан, Джомярд и Башлыбель Кяльбаджарского района, был преднамеренно убит в общей сложности 241 человек путем расстрела, сожжения заживо и нанесения тяжких телесных повреждений, а также была предпринята попытка преднамеренного убийства 149 человек путем нанесения телесных повреждений различной степени тяжести.

Напомним, что 15 человек обвиняются в преступлениях, совершенных Республикой Армения и ее вооруженными силами, в том числе созданной Арменией незаконной "Нагорно-Карабахской Республикой" и ее незаконными вооруженными формированиями.

Нижеследующие лица: Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Хенрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердиян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири соответственно периодам их участия в преступных деяниях, обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: статья 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой ), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям.