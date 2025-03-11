МИД Азербайджана и Казахстана подписали новый План мероприятий

Между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Республики Казахстан подписан План мероприятий на 2025-2026 годы.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Согласно информации, документ был подписан в Астане министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.