https://news.day.az/politics/1736079.html МИД Азербайджана и Казахстана подписали новый План мероприятий - ФОТО Между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Республики Казахстан подписан План мероприятий на 2025-2026 годы. Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
МИД Азербайджана и Казахстана подписали новый План мероприятий - ФОТО
Между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Республики Казахстан подписан План мероприятий на 2025-2026 годы.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
Согласно информации, документ был подписан в Астане министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
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