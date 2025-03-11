Сахиба Гафарова обсудила межпарламентские отношения с Президентом Грузии
Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Грузию встретилась с Президентом страны Михеилом Кавелашвили.
Об этом сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
Президент Грузии тепло поприветствовал спикера, выразив уверенность в том, что её визит станет важным вкладом в дальнейшее развитие межгосударственных и межпарламентских связей двух стран.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по различным вопросам стратегического партнёрства и выразили удовлетворение текущим динамичным развитием двусторонних отношений, основанных на прочном историческом фундаменте.
Спикер Милли Меджлиса С.Гафарова поблагодарила за гостеприимство и передала Президенту Грузии Михеилу Кавелашвили приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Президент Грузии выразил признательность Президенту Азербайджана за приветствия и, в свою очередь, попросил передать свои приветствия.
Особое внимание было уделено важности парламентского сотрудничества для укрепления связей между Азербайджаном и Грузией. Сахиба Гафарова отметила значение подписанного меморандума о сотрудничестве между парламентами двух стран и выразила уверенность, что этот документ поспособствует дальнейшему расширению двусторонних отношений.
В ходе беседы также были обсуждены вопросы успешного сотрудничества в международных и региональных форматах. Президент Михеил Кавелашвили выразил благодарность Азербайджану за поддержку, оказанную его стране.
Кроме того, собеседники отметили успешное сотрудничество в трёхстороннем формате Азербайджан-Турция-Грузия, подчеркнув его важность и для этих стран и для региона в целом.
В завершение состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе, а также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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