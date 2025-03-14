Антиалжирские настроения во Франции стали настоящим национальным спортом. Чем больше ты плюешь на Алжир, тем выше поднимаешься в рейтингах.

Как передает Day.Az, об этом рассказывается в репортаже-расследовании алжирского телеканала CNM Plus, посвященном Луи Саркози - сыну экс-президента Николя Саркози.

В материале подчеркивается, что Саркози младший пытается побить рекорды, делая шокирующие антиалжирские заявления.

"Если бы я был у власти, и Алжир арестовал писателя Буилема Сансаля, я бы сжег посольство Алжира, остановил все визы и увеличил таможенные пошлины на 150%"- заявил он в интервью газете Le Monde 14 февраля 2025 года, напоминает CNM Plus, подчеркивая, что эти слова не только провокационны и полны презрения, но и раскрывают давно известную стратегию использования антиалжирских настроений как политического трамплина.,

Как отмечается в репортаже, это слова, полные насилия, презрения и, прежде всего, оппортунизма:

"Луи Саркози хочет войти в политику, и что может быть лучше, чем антиалжирская риторика для его "крещения"? Но кто он на самом деле? Очередной оппортунист, готовый играть на карте ненависти, чтобы заявить о себе, или просто продукт французской политической системы, которая поощряет тех, кто громче всех плюет на Алжир? Антиалжирские настроения стали настоящим спортом среди французской политической элиты. Чем более ты агрессивен, тем больше тебя продвигают на медийную сцену. И на этот раз Луи Саркози пытается превзойти новое поколение французских политиков, таких как Джордана Барделлу, Марион Марешаль, Марин Ле Пен и даже свою бывшую пассию - Сару Кнафо".

Сжечь посольство из-за писателя, о котором он, вероятно, никогда раньше не слышал, и книги которого, скорее всего, никогда не читал, - это просто абсурдно. Но Луи Саркози увидел, что вся французская политическая сцена разгорается вокруг Буилема Сансаля и решил запрыгнуть в этот поезд. Правда, он немного опоздал и поэтому, чтобы выделиться, он пошел дальше: его заявления стали более жесткими, более провокационными, более шокирующими. Он готов сжечь посольство, лишь бы наверстать упущенное.

"Ненависть к Алжиру стала рутиной. Причем настолько частой, что некоторые, раздраженные нашим контентом и, в особенности, нашими правдивыми высказываниями, пытаются навесить на нас ярлыки. Это абсурдные обвинения, цель которых - подорвать нашу репутацию. Почему? Потому что наша правда колит глаза. Но позвольте нам открыть вам небольшой секрет: мы тоже хотели бы говорить о других темах, более серьезных, таких как палестинский вопрос, который нам близок. Мы хотели бы говорить о Франции, не упоминая Алжир, страну, политика которой ведет ее в пропасть под беспомощным взглядом французов. Но когда утром, днем и вечером все только и делают, что плюют на Алжир, у нас нет выбора - мы должны отвечать. Почему? Из патриотического долга.

Патриотизм - это слово, которое вам не понять. Это концепция, которую вы никогда не сможете по-настоящему почувствовать. Вы знаете его значение, но не способны его ощутить. Будь то в политике или в медиа, у вас нет ни гордости, ни чувства патриотизма. Интересы Франции всегда на втором плане, а то и на третьем, после интересов США. Кстати, Луи Саркози сам признался в 2015 году, что гордится быть "американским патриотом".

На CNM Plus мы не поддерживаем такой подход. Когда Алжир атакуют, мы не можем молчать. Мы должны отвечать и ставить каждого на свое место. Не ради финансовой выгоды - напротив, наши видео часто подвергаются цензуре. Мы делаем это, чтобы пробудить сознание. Многие французы смотрят нас, и, к сожалению, многие из них находятся под влиянием своих медиа. Мы понимаем, что не можем соперничать с этой пропагандистской машиной, но если хотя бы один человек задумается после просмотра наших видео, это уже победа", - рассказывается в репортаже.

Алжирский телеканал также поведал о том, кем является Луи Саркози: "Это выходец из буржуазной семьи, сын бывшего президента Франции Николя Саркози, человека, неоднократно осужденного за коррупцию и злоупотребление влиянием. Луи Саркози вырос в тени своего отца. После двух лет в лицее французского языка в Нью-Йорке он в 14 лет поступил в военную академию Valé Forge в США. У него есть склонность к тяжелому оружию, словесным перепалкам в социальных сетях и карьере, которая выглядит как результат семейных связей.

В 2019 году он получил диплом по философии и истории искусства в Нью-Йоркском университете, а в сентябре 2020 года устроился на работу в посольство Франции в Вашингтоне, проживая в отеле за 1500 долларов за ночь. Эти привилегии он получил, конечно же, без какой-либо протекции. В 2024 году, в возрасте 27 лет, он стал консультантом-экспертом по геополитике на LCI, специализируясь на США. Как выпускник философии и истории искусства вдруг стал экспертом по геополитике? Ответ очевиден: его отец Николя Саркози - лучший друг Мартена Буига, владельца LCI, а новый глава LCI Гийом де Бре - из семьи, близкой к Саркози. Совпадение? Конечно, нет.

На платформах LCI Луи Саркози чувствует себя как дома. Он без стеснения заявляет, что не испытывает никаких угрызений совести за гибель тысяч детей, женщин и стариков под бомбами в Газе. "Пусть они все умрут, Израиль делает работу за человечество", - заявляет он. И никто его не прерывает, никто не одергивает. Почему? Потому что он защищен.

Так стоит ли удивляться, что сегодня этот радикал делает подобные заявления об Алжире? Конечно, нет. Плевать на Алжир - это для них как манна небесная. Это служит как политическим интересам во Франции. Но политики-оппортунисты, такие как Саркози, Сара Кнафо (ныне состоящая в отношениях с Эриком Земмуром) или Ле Пен, просто следуют этой повестке, чтобы продвинуть свою карьеру".

В заключение CNM подчеркивает, что Луи Саркози - всего лишь продукт этой коррумпированной системы. Сынок из богатой семьи, без стыда и совести, играющий на карте ненависти, чтобы занять свое место под солнцем.

Телеканал продолжит разоблачать эти манипуляции, пробуждать сознание и защищать правду:

"Потому что Алжир заслуживает большего, чем быть мишенью. Потому что справедливость, достоинство и патриотизм - это не пустые слова".