Глобальный Бакинский форум объединил людей самых разных взглядов

Глобальный Бакинский форум, объединив людей, представляющих максимально широкий спектр взглядов, в нейтральной и дружественной обстановке, позволяет им проводить обмен мнениями по глобальным вызовам мира.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала бывший Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

"На форуме будут обсуждаться вопросы энергетики, здравоохранения, международных отношений и доверия современному информационному пространству", - заявила экс-президент Латвии.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.