Азербайджан играет важную роль в стабилизации региона

Азербайджан продолжает играть ключевую роль в обеспечении стабильности в своем регионе.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал представитель премьер-министра Греции, бывший комиссар Комиссии Европейского союза по миграции, внутренним делам и гражданству, бывший министр иностранных дел и национальной обороны Греции Димитрис Аврамопулос в ходе панельной дискуссии на тему "Геополитические изменения: ответственность в партнёрстве против соперничества" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что Азербайджан является важным стабилизирующим фактором, подчеркнул его значимость в обеспечении стабильности на международной арене.

Также Д.Аврамопулос выразил поддержку политике Азербайджана, направленной на укрепление мира и безопасности в регионе.

"Азербайджан стал одним из самых важных факторов стабильности, и мы с радостью делимся своими мыслями с нашими партнерами", - сказал он.

Кроме того, Д.Аврамопулос затронул проблемы, с которыми сталкивается Европа, такие как миграция, вопрос энергетической безопасности и ограничения на морские границы. Он подчеркнул, что эти вызовы становятся центром кризиса, особенно в Восточном Средиземноморье, и отметил, что страны, такие как Греция, будут играть ключевую роль в решении этих проблем.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.