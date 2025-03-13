Упразднение Минской группы и её структур является важным фактором.

Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках XII Глобального Бакинского форума, сообщает Day.Az.

"Упразднение являющейся остатком прошлого конфликта Минской группы и ее структур является важным фактором", - сказал он.

Также Д.Байрамов заявил, что ожиданием азербайджанской стороны в качестве следующего шага после завершения переговорного процесса по тексту мирного соглашения является устранение посредством внесения изменений остающихся в конституции Армении и других ее нормативно-правовых актах претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.