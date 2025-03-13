https://news.day.az/politics/1736825.html

Азербайджан защищает свои национальные интересы и в то же время уважает интересы других - Джейхун Байрамов

Азербайджан защищает свои национальные интересы и в то же время уважает интересы других. Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на панельной дискуссии на тему "Переосмысление многосторонности в многополярном мире" в рамках XII Глобального Бакинского форума.