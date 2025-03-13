В рамках Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Пакт ООН для будущего: создание нового глобального консенсуса"

В рамках XII Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Пакт ООН для будущего: создание нового глобального консенсуса", сообщает Day.Az.

В обсуждении участвуют заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам политики Гай Райдер, заместитель Генерального секретаря Международного союза электросвязи Томас Ламанаускас, заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии Наджат Мохтар, президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши, Генеральный секретарь Экономической организации сотрудничества Асад Маджид Хан, главный советник президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч, экс-президент Венгрии Каталин Новак, бывший вице-президент Всемирного банка по региону Восточной и Южной Африки Хафез Ганем, экс-президент Словении Борута Пахор.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.