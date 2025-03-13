Мир столкнулся за последние два года с новой реальностью

Мир столкнулся с новой реальностью, возникшей в результате непредвиденных изменений за последние два года.

Как передает Day.Az, об этом сказал президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши в ходе панельной дискуссии на тему "Пакт ООН для будущего: создание нового глобального консенсуса" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Эти события повлияли на глобальные процессы и создают новые вызовы для мирового сообщества", - подчеркнул он.

Он также отметил, что предложенные в пакте ООН шесть направлений содержат важные идеи и принципы, однако требуется дополнительная конкретизация.

"Мы должны четко понимать, как двигаться вперед и какие шаги предпринимать для решения глобальных проблем", - заключил Чаба Кёрёши.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.