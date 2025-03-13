https://news.day.az/politics/1736918.html Джейхун Байрамов обсудил с Вуком Еремичем вопросы международной безопасности - ФОТО В рамках XII Глобального Бакинского форума министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с бывшим президентом Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Вуком Еремичем. Об этом сообщило министерство иностранных дел, передает Day.Az.
Джейхун Байрамов обсудил с Вуком Еремичем вопросы международной безопасности - ФОТО
В рамках XII Глобального Бакинского форума министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с бывшим президентом Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Вуком Еремичем.
Об этом сообщило министерство иностранных дел, передает Day.Az.
Было отмечено, что стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.
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