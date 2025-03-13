Джейхун Байрамов обсудил с Вуком Еремичем вопросы международной безопасности

В рамках XII Глобального Бакинского форума министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с бывшим президентом Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Вуком Еремичем.

Об этом сообщило министерство иностранных дел, передает Day.Az.

Было отмечено, что стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.