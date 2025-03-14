"Пошел к черту!": Бесславный конец Джастина Трюдо

Автор: Мехти Ахмедзаде

Канадцы массово радуются последнему рабочему дню Джастина Трюдо, который подал в отставку в начале года. 13 марта он собрал свои вещички и покинул офис.

"Пошел к черту! Убирайся к черту. Скатертью дорожка. Проваливай!", - кричали канадцы, выходящему из здания Трюдо.

До этого он, корча рожи, забрал из парламента свой стул, чем вызвал неоднозначную реакцию не только у граждан страны, но и у всего мира. Снимок, опубликованный фотографом Reuters, облетел весь мир.

Отставка канадского премьера стала поводом для общественных дискуссий, а комментарии в соцсетях отражают широкий спектр мнений о будущем Канады.

"Это свежий старт для Канады"

"Скандалы и провалы должны были привести к этому. Время для нового лидерства"

Когда Трюдо только объявил о своем решение, многие назвали событие "Днем освобождения Канады" и выразили уверенность, что страна "вылечится" после его ухода. По крайне мере, новое руководство пока что вызывает больше доверия.

Некоторые даже вспомнили президента Франции, проводя параллели.

"Прощай, лузер. Макрон следующий"

Таких комментариев в последнее время много, учитывая скатившийся рейтинг недонаполеона.

Политика Макрона, как и в случае с Трюдо, вызывает все больше критики как внутри страны, так и за ее пределами. Массовые протесты, недовольство пенсионной реформой и внутренние кризисы подорвали его популярность. В социальных сетях все чаще звучат призывы к смене руководства, а отставка Трюдо стала дополнительным поводом для сравнения.

Политическая "перезагрузка" непременно нужна и Франции. Отставка канадского премьера стала не только внутренним событием, но и подлила бензин в ситуацию Макрона.