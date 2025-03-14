Азербайджан обсудил перспективы развития военно-технического сотрудничества с компанией Baykar

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане генеральным директором турецкой компании Baykar Халуком Байрактаром.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на миноброны Азербайджана, на встрече, состоявшейся в атмосфере искреннего диалога, было подчеркнуто дальнейшее развитие двустороннего военного сотрудничества.

На встрече особо отмечалась важность наращивания совместного производства с применением технологических инноваций, состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

В заключение министр обороны наградил Х.Байрактара медалью "За заслуги в области военного сотрудничества".