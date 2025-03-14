Проведение Арменией политики вооружения представляет серьезную угрозу для региона

Политика стремительного вооружения, проводимая Арменией после 44-дневной войны, представляет серьезную угрозу для региона.

Как сообщает Day.Az, об этом в кулуарах XII Глобального Бакинского форума сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

"В то же время мы постоянно выражаем нашу позицию относительно деятельности миссии, которая действует на условной границе. Уже второй год она функционирует как гражданская миссия Европейского союза, но фактически занимается разведывательной деятельностью. Мы считаем, что если сегодня мы обсуждаем согласование текста мирного договора и создание устойчивого мира в регионе, то, безусловно, необходимо устранить как первый, так и второй факторы", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что только в этом случае можно говорить об установлении прочного мира в регионе.

"В течение почти двух лет в рамках согласования текста касательно нормализации отношений между двумя государствами оставались открытыми два пункта. Один из них касается того, что на условной границе, а также на границе, которая в будущем будет делимитирована и демаркирована, не должно быть третьих сил. Армения на днях приняла это условие. Поэтому мы считаем, что движемся в правильном направлении. Однако важно, чтобы указанные условия соблюдались. Во-первых, это прекращение вооружения, а во-вторых, отсутствие третьих сил на границе", - добавил он.