Милли Меджлис принял отчет Кабинета министров Азербайджана

На очередном пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса (парламент), состоявшемся сегодня, был заслушан и обсужден отчет Кабинета министров Азербайджанской Республики о деятельности в 2024 году.

Как сообщает в пятницу Day.Az, отчет был вынесен на голосование и принят.

В отчете отражена работа правительства в 2024 году, а также самые разные вопросы, связанные с социально-экономическим положением страны. В отчет также включена подробная информация о предложениях и рекомендациях, выдвинутых депутатами во время обсуждения прошлогоднего отчета в Милли Меджлисе.

Заслушивание в парламенте годовых отчетов Кабинета министров имеет важное значение с точки зрения увеличения контактов между парламентом и правительством, объективного изучения и решения вопросов социально-экономического развития.

Отметим, что в соответствии с частью 1 Конституционного закона "О дополнительных гарантиях права решения вопроса доверия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Кабинету министров Азербайджанской Республики" Кабмин ежегодно отчитывается о своей деятельности на пятом заседании весенней сессии Милли Меджлиса.