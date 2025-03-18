Азербайджанские диаспорские организации в Европе выступили с заявлениями

Армяне пытаются оказать давление на международном уровне, чтобы освободить сепаратистов, осужденных в Азербайджане за преступления, совершенные в Карабахе с 1987 года. С целью предотвращения этого давления азербайджанские диаспорские организации в Европе направили заявления в соответствующие структуры стран, в которых они действуют.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что председатель Общественного объединения "Содействие развитию азербайджано-болгарской дружбы", главный редактор журнала "Акорд" Мария Атанасова-Гусейнова, президент Азербайджанской ассоциации тюркской культуры Талех Гурбанов, председатель Азербайджано-турецкой молодежной организации Ульвия Джаббарова, руководитель Азербайджанского культурного общества "Натаван" Лейла Бегим Джафарова, руководитель Общества греко-азербайджанской дружбы "Гала" Рашид Мамедов, руководитель организации "Медени" Эмиль Алиев, руководитель организации Land of Fire Фарид Амралиев демонстрируют активную деятельность в этом направлении.

В заявлениях особое внимание было уделено вопросу об азербайджанских реалиях и Ходжалинском геноциде, совершенном против азербайджанцев. Также было рассказано о зверствах против человечности и международного права, совершенные против наших соотечественников во время оккупации наших земель. В заявлениях также выдвигались вопросы расследования преступления геноцида и справедливого наказания преступников.

Эти шаги являются важной инициативой, направленной на более эффективное донесение правого голоса Азербайджана и азербайджанского народа до международного сообщества.