Чем швейцарские часы лучше тамошних политиков?: пример бесполезной активности

Автор: Акпер Гасанов

Начну, что называется, издалека. Вот уже много лет, как я ношу часы Tissot от швейцарского производителя, принадлежащего Swatch Group. Часами доволен, они удобны, практичны, красивы, надежны. Уверен, что ровно тоже самое про часы от иных швейцарских производителей могут сказать их владельцы из нашей страны, равно как и из любой иной страны мира.

Точно также и швейцарские шоколадные конфеты заслужили международную репутацию благодаря высокому качеству у многих известных международных шоколадных брендов. Ну и наконец швейцарские банки - именно там предпочитают хранить свои средства очень состоятельные люди из разных стран мира. Надежность швейцарской банковской системы также не подлежит сомнению.

Но совершенно неуместна, нелепа и даже аморальна попытка швейцарских парламентариев совать свой нос в процесс, имеющий место ныне между Азербайджаном и Арменией. Это я к тому, что Верхняя палата Федерального собрания Швейцарии, Совет кантонов, проголосовала за инициативу, призывающую власти Швейцарии создать отдельную площадку для диалога между "представителями Нагорного Карабаха" и Азербайджана.

По сути, швейцарские законодатели предлагают представителям нашей страны вступить в диалог не с Арменией, а с членами карабахской хунты. Тут впору напомнить, что двое из них, Роберт Кочарян и Серж Саргсян были ранее президентами Армении. И с ними официальный Баку вел переговоры. Что до остальных бывших членов карабахской хунты, то и им предоставлена возможность высказаться в рамках слушания их дел в бакинском суде.

И надо признать - языком они метут, как метлой машут. Едва ли не на каждом заседании суда выступают с признаниями, суть которых сводится к простой, как табурет, истине - руководство Армении, прежнее и нынешнее, оказывало политическую, экономическую и финансовую поддержку карабахским сепаратистам. Оно же принимало решения касательно кадровой политики в рядах карабахской хунты.

И, что особо важно, именно в Ереване, в ходе 44-дневной войны, решали, когда и по каким мирным азербайджанским городам наносить ракетные удары. Соответственно, если члены Верхней и Нижней палат Федерального собрания Швейцарии решили дать кому-то оценку, то правильнее было бы начинать именно с озвучивания ее в отношении прежнего и нынешнего руководства Армении. Ведь это Армения, на протяжении более четверти века держала 20% территории Азербайджана под оккупацией, а вовсе не наоборот.

Это Армения превратила мирные азербайджанские города в руины, а не наоборот. Это Армения игнорировала четыре резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН, а не наоборот. Так что, не по адресу было решение швейцарских депутатов, совсем не по адресу. И это понимают в МИД этой страны, где уже любые мирные инициативы между Азербайджаном и Арменией могут быть реализованы только при согласии обеих стран.

Но самое главное и примечательное - в МИД Швейцарии понимают и признают, что Карабах является территорией Азербайджана, и Швейцария как государство, не может нарушать международное право. Так что, резюмируя, швейцарские депутаты могут принимать сколько угодно антиазербайджанских резолюций, но толку от них не будет никакого. При этом, хочу обратить внимание еще на два важных момента.

Последняя война на территории современной Швейцарии произошла в 1847 году - это была Зондербундская война. Точнее, это был гражданский конфликт между католическими консервативными кантонами (объединившимися в Зондербунд) и протестантскими либеральными кантонами. Причина конфликта: разногласия по поводу централизации власти в стране. Эта война шла всего 26 дней (с 3 по 29 ноября 1847 года).

В ее итоге имела место победа либеральных кантонов и создание современной Швейцарской конфедерации в 1848 году. С тех пор Швейцария сохраняет нейтралитет и не участвовала в вооруженных конфликтах на своей территории. Соответственно, депутатам из этой страны просто не получится понять главного - масштаба трагедии азербайджанского народа по поводу длившейся более четверти века оккупации наших земель и, соответственно, радости азербайджанцев в связи с полным восстановлением суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Ну и последнее. Швейцария является страной, в которой не только официально признали мифический "геноцид армян", но и имели место судебные решения за его отрицание этого самого мифического "геноцида армян". Вспомним дело турецкого политика Догу Перинчека. В 2007 году швейцарский суд признал его виновным в расовой дискриминации и оштрафовал на 3 000 швейцарских франков, а также назначил условное наказание в виде 90 дней лишения свободы за отрицание "геноцида армян".

Однако в 2015 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что осуждение Перинчека нарушило его право на свободу выражения мнения, гарантированное статьей 10 Европейской конвенции по правам человека. Суд отметил, что уголовное наказание Перинчека не было необходимым в демократическом обществе. Так что, по сути, было признано, что суд Швейцарии принял не демократическое и ошибочное решение. То же самое можно сказать и про действия Верхней и Нижней палат Федерального собрания Швейцарии.