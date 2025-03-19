В Азербайджане с этого года предприниматели смогут получить льготные кредиты для развития искусственного интеллекта

В связи с внедрением в Азербайджане технологий искусственного интеллекта субъектам предпринимательства будут предоставлены льготные кредиты, расширен спектр применения гарантийных и других механизмов поддержки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы", утвержденной подписанным сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Основным исполнительным органом стратегии назначено министерство экономики. Другими руководителями являются министерство цифрового развития и транспорта и министерство финансов.

Срок реализации стратегии будет охватывать 2025-2028 годы.