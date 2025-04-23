Шаг, изменивший всё

Автор: Лейла Таривердиева

Апрель очень интересный месяц. Не только из-за капризов погоды. Он очень интересен с точки зрения новейшей истории Азербайджана. Год назад начался вывод российского миротворческого контингента из Карабахского региона. Год назад Ереван принял решение о возвращении Азербайджану четырех оккупированных сел. А два года назад, как раз в этот день Баку объявил об установлении контроля над Лачинской дорогой и границей.

"Создание погранично-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе, в начале дороги Лачин-Ханкенди, является суверенным правом нашей страны и выражением обеспечения нашей территориальной целостности", - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра по делам Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонну.

Встреча состоялась 27 апреля 2023 года, через четыре дня после открытия пограничного пропускного пункта "Лачин". Франция встретила этот шаг Баку очень нервно, и региональный визит главы МИД был направлен на разрешение ситуации в интересах армянской стороны. Но в Баку дипломатическую атаку защитников Армении ожидали, и азербайджанский лидер был очень спокоен. Ведь мы вооружены таким мощным оружием, как международное право.

Вскоре повлиять на ситуацию попытались и США. Государственный департамент заявил, что "глубоко обеспокоен" установлением Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге, и обвинил Баку в "подрыве усилий по установлению мира в регионе". Оказалось, что в Госдепе лучше нас знают, как нам организовывать безопасность на наших границах. Не дождавшись удовлетворения своих "обеспокоенностей", 1 мая в Баку позвонил тогдашний госсекретарь Энтони Блинкен. Президент Азербайджана ответил спокойно и уверенно: установка ППП "Лачин" была обеспечена в рамках суверенных прав Азербайджана и в соответствии со всеми международными правилами. Целью азербайджанской стороны является не ограничение движения, а обеспечение контроля, подчеркнул глава государства.

ППП "Лачин" начал действовать в 12:00 23 апреля 2023 года. 26 апреля на погранпункте был поднят государственный флаг Азербайджана. Здесь же был размещен щит, указывающий гостям, что они въезжают на территорию Азербайджанской Республики. О начале функционирования ППП было проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр.

Вокруг этого события немедленно поднялся шум. Ереван заявлял, что КПП на мосту Хакари что-то там "грубо нарушает", требовал от Москвы начать, наконец, выполнять какие-то обязательства, а от ООН - "зафиксировать действия Азербайджана, подрывающие региональную безопасность, и предпринять действенные шаги по безоговорочному выполнению решения Международного суда ООН". Напомним, что за два месяца до этого Гаагский суд обязал Азербайджан позволить кому попало проезжать через Лачинскую дорогу, чтобы "голодающие" в Ханкенди могли кушать.

Хотя Азербайджан, как всегда, действовал строго в рамках своих международных прав, ему пришлось некоторое время объяснять эти реалии другим столицам и организациям. Тем, кто никогда не требовал объяснений от армянской стороны, оккупировавшей чужие земли

Решение Азербайджана об установке КПП на границе с Арменией - законное и соответствует всем нормам международного права, подчеркивалось в заявлении МИД АР. Учреждение этого пункта является легитимным решением по защите национальной безопасности, принятым после 44-дневной Отечественной войны 2020 года, когда армянская сторона, вопреки положениям Трехстороннего заявления, не прекратила военные провокации против Азербайджана, использовала дорогу для незаконной деятельности, перевозки боеприпасов и мин, осуществления ротации своих военнослужащих. Внешнеполитическое ведомство опровергло обвинения в якобы нарушении Азербайджаном каких-то обязательств и договоренностей и подчеркнуло, что обеспечение безопасности своей границы не имеет отношения к Трехстороннему заявлению и является прерогативой Баку и необходимым условием национальной безопасности, государственного суверенитета и верховенства закона, говорилось в заявлении МИД.

Критики и истерики прекрасно понимали, что никто не имел права запретить Баку контролировать свои собственные границы. Поэтому помимо заявлений журналистам, дипломатической шумихи и телефонных звонков в Баку, никто ничего сделать с законным правом Азербайджана на контроль над собственными границами не смог. Тот факт, что Лачинская дорога впервые за сто лет перестала быть проходным двором для армян, выводил антиазербайджанский фронт из равновесия. Все ожидали, что под давлением международных сил Баку отступит и уберет своих пограничников и заменит их на российских миротворцев. Установка ППП на мосту Хакари стала шоком для многих. Ни один мозговой центр не предвидел подобного развития событий, никто не ожидал от азербайджанской стороны такого смелого шага. Баку и так находился в тот период под серьезным прессингом.

Мы все помним, что и как происходило в те дни. Решение о ППП действительно было очень смелым и даже рискованным. Но риск был оправдан. Без установления контроля на границе невозможно было бы прекратить поток оружия и военной силы из Армении сепаратистам под присмотром российских миротворцев. Баку не раз указывал командованию РМК на необходимость пресечения подобной практики, но ни российская, ни армянская стороны не почитали нужным выполнять требования руководства страны, на территории которой находились. И Азербайджан, как всегда, навел порядок сам.

В последующем предпринимались неоднократные попытки заставить азербайджанскую сторону отступить. Самая крупная провокация против нашего погранпункта произошла 15 июня, менее чем через два месяца после открытия ППП. Азербайджанские пограничники были обстреляны армянами во время установки флага на мосту Хакари. Уточним - мост был построен азербайджанской стороной и полностью находился на международно признанной территории Азербайджана. Мешать пытались и российские миротворцы, хотя первоначально говорилось о якобы их помощи. Но те хотя бы не стреляли, а армянские вооруженные банды, выполняющие в Армении функции "погранвойск", открыли огонь, ранив одного из наших парней. Инцидент произошел на территории села Гюлябирд Лачинского района. Но Ереван, конечно, объявил, что предотвратил установку флага на якобы суверенной территории Армении.

Сегодня о погранпункте на мосту Хакари больше не шумят. Все смирились с ситуацией. Всем стало ясно, что ППП "Лачин" останется на своем месте. Постепенно армянское население Карабаха потянулось к погранпункту, бросив попытки его бойкотировать. Процесс шел слаженно.

В последний раз гражданам Армении, незаконно проживавшим на территории Азербайджана, довелось проехать через лачинский пограничный пост осенью 2023 года, добровольно покидая Карабах. Но это уже другая история.