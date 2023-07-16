Гаагский суд и ЕСПЧ объяснили армянам, что дважды два это всегда четыре

12 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил требование Армении от 21 июня 2023 года, целью которого было введении временной обеспечительной меры против Азербайджана в связи с установкой пограничного контрольно-пропускного пункта в начале дороги Лачин-Ханкенди. Таким образом, ЕСПЧ своим решением еще раз подтвердил безосновательность требования Армении "устранить все препятствия для движения по Лачинскому коридору и уведомить об этом Комитет министров".

Напомним, что 6 июля туда же послал Армению и Международный суд. Ей было отказано в том, чтобы считать ППП на международно признанной границе Азербайджана незаконным.

По просьбе самой же Армении Международный суд и ЕСПЧ постановили то, что от них ожидалось и требовалось, а именно - укрепили своим решением весьма простое обстоятельство: есть Вествальская международная система и на ней основываются современные международные отношения. А основываются они на суверенитете государств над всей своей территорией, сказал в комментарии Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

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По словам политолога, совершенно абсурдное обращение Армении с требованием признать установку Азербайджаном ППП на своих собственных границах незаконным никак не могло получить поддержки. Исключением могла быть ситуация, если бы суд был политизирован и ангажирован.

"Конечно, Международный суд и ЕСПЧ рассматривали кондицию ППП в рамках Трехстороннего заявления от 10 ноября, где черным по белому написано, что проезд должен быть безопасным. А что может гарантировать безопасность лучше, чем погранично-пропускной пункт? Армянская сторона бесконечно заявляет о "беспрепятственном" проезде, чего в документе нет, о сакральном значении "Лачинского коридора", вкладывая в понятие "коридор" что-то свое, затаивая дыхание от волнения и возбуждения", - заметил наш собеседник.

Ибрагимов отметил, что за все годы карабахского конфликта никаких резолюций, хоть в малой степени лигитимирующих претензии сепаратистов, не принималось. Несмотря на то, что армяне заявляют, что "НКР", мол, состоялась, ни одна страна в мире, в том числе Армения, этого официально не признала. А без этого появиться на карте мира невозможно.

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"Международный суд и ЕСПЧ просто еще раз постановили, что суверенитет любого государства является основой международного права, и такие аспекты, как пограничный контроль на границах суверенных стран, не могут обсуждаться и ставиться под сомнение. Даже если бы Трехстороннее заявление и предполагало бы какое-то ограничение суверенитета Азербайджана, сам этот документ был бы признан направленным против основных постулатов международного права и пересмотрен.

Одним словом, все кто требуют убрать ППП, вернуть прежний режим пропуска, который был не обязательством, а исключительно доброй волей Азербайджана, демонстрируют, не побоюсь этого слова, маразматическое восприятие мира. Если кто-нибудь, когда-нибудь начнет снова визжать, пищать и ныть о том, что ППП незаконен и его необходимо убрать, кто бы это ни был, нужно сунуть ему в глаза решения МС и ЕСПЧ. И объяснить армянской стороне элементарные, как дважды два, истины: все их заявления юридической основы не имеет, это лишь политическая манипуляция, попытка выдать желаемое за действительное. А для особенно, пардон, тупых можно повторить это трижды", - сказал Ровшан Ибрагимов.

Лейла Таривердиева