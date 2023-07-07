Юридическое фиаско мирового армянства

Автор: Эмин Севдималиев

Армения потерпела очередной крах. Ходатайство Армении по вопросу функционирования ППП Лачин было отклонено Международным Судом ООН.

С самого начала такое решение не должно было бы вызывать сомнений. Ведь вопрос территориальной целостности является одним из ключевых для функционирования международного сообщества стран. Основным международным документом, регулирующим неприкосновенность границ, является Устав Организации Объединенных Наций (ООН). В частности, статья 2(4) Устава ООН прямо запрещает государствам-членам использовать силу против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

"Все Члены Организации Объединенных Наций оказывают ей всемерную помощь во всех действиях, предпринимаемых ею в соответствии с настоящим Уставом, и воздерживаются от оказания помощи любому государству, против которого Организация Объединенных Наций предпринимает действия превентивного или принудительного характера", - отмечается в статье 2(4).

Также в этом контексте можно упомянуть окончательный акт Хельсинкской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, который утвердил принципы уважения к территориальной целостности государств, неприменения силы и неприкосновенности границ.

Следствуясь этими принципами, Международный Суд отклонил аргументы Армении, которые изначально были не логичными. Если задуматься, то Ереван изначально строил свои доводы на зыбкой почве условий Трехстороннего заявления, который он сам же систематически многократно нарушает.

Также армянские власти игнорируют то, что территориальная целостность не является предметом торга и переговоров, а также не может быть изменена каким-либо подписанным международным документом.

Важно отметить, что решение суда в Гааге дало однозначную поддержку позиции Азербайджана. Отклонив ходатайство Еревана, Международный Суд убил последнюю надежду Армении найти хоть какую-то поддержку на свои противозаконные требования.

Логика армянского политического истеблешмента вызывает серьезные сомнения, так как приняв решение о поддержке требования Еревана, МС допустил бы несколько серьезных ошибок. Во-первых, принятие решения против Азербайджана нарушило бы статью 2(4), о которой мы говорили.

Также, это было бы серьезным нарушения статьи 2(7) Устава, которая гласит следующее: "Настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации Объединенных Наций права на вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства, и не требует от Членов Организации Объединенных Наций представлять такие дела на разрешение в порядке настоящего Устава; однако этот принцип не затрагивает применения принудительных мер на основании Главы VII". Отметим, что Глава VII посвящена "Действиям в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии", что не подходит под ситуацию, так как Азербайджан стремится обеспечить мирную ситуацию на своей территории.

Третий момент, принятие антиазербайджанского решения дискредитировало бы суд и устав ООН, на что, по понятным причинам, орган судебной системы ООН не пошел бы.

Учитывая эти факторы, весьма сомнительными казались надежды армянской стороны на принятие решения в ее пользу. В итоге, так и вышло, и суд принял единственное верное решение, указав Армении на тупиковость и нелогичность ее мышления.