Китай готов продолжать оказывать помощь Азербайджану по укреплению потенциала в области разминирования

Китайская сторона готова продолжать оказывать помощь азербайджанской стороне по укреплению потенциала в области разминирования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в "Совместном заявлении об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", подписанном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 23 апреля в Пекине.

"Стороны подчеркнули, что терроризм, сепаратизм и экстремизм представляют серьезную угрозу национальной безопасности и региональной стабильности, и важно сообща предотвращать и противодействовать этому злу. Необходимо укреплять связи и обмены по линии правоохранительных органов и служб безопасности двух стран, совместно бороться с наркопреступностью, транснациональной организованной преступностью, а также с такими вызовами как кибербезопасность. Стороны готовы совместно обеспечивать безопасность проектов сотрудничества и персонала предприятий двух стран.

Стороны подчеркивают важность укрепления международного сотрудничества в области гуманитарного разминирования, в этой связи азербайджанская сторона высоко ценит поддержку китайской стороны работе Азербайджана по разминированию, китайская сторона готова продолжать оказывать помощь азербайджанской стороне по укреплению потенциала в области разминирования в виде материально-технической поддержки", - говорится в заявлении.