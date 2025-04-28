Вук-Джин Чанг подчеркнул актуальность Платформы НПО Глобального Юга в нынешних условиях.

В данный момент платформа НПО Глобального Юга актуальна как никогда.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам начальник отдела НПО в Департаменте экономических и социальных вопросов ООН (UN DESA) Вук-Джин Чанг (Wook-Jin Chang) в рамках учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга на тему "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира"в Баку.

"Прежде всего, хотел бы поздравить азербайджанское правительство, НПО и народ с проведением сегодняшнего значимого форума, который объединяет НПО Глобального Юга для совместной работы и борьбы с глобальными проблемами, с которыми мы сталкиваемся. В данный момент эта платформа НПО Глобального Юга актуальна как никогда, чтобы все НПО из Глобального Юга могли объединиться для достижения этой цели", - сказал Вук-Джин Чанг.

Он также отметил важность устранения несправедливости и неравенства между Глобальным Югом и Глобальным Севером, особенно в контексте неправительственных организаций.

"В Организации Объединенных Наций есть процесс аккредитации для взаимодействия с НПО. В настоящее время у нас есть 6 500 аккредитованных НПО в Экономическом и Социальном Совете ООН (ECOSOC) но их них менее 40 процентов из Глобального Юга, в то время как страны Глобального Юга составляют почти 60-70 процентов от общего числа членов ООН. Однако многие проблемы, включая Цели устойчивого развития, требуют более активных действий со стороны Глобального Юга. Поэтому необходимо, чтобы голоса Глобального Юга звучали громче и принимались меры. В этом смысле эта платформа может стать хорошей возможностью для обсуждения и действий по решению этих проблем", - добавил Вук-Джин Чанг.