Азербайджанские и зарубежные НПО подписали соглашения о сотрудничестве - ФОТО
Между Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана и НПО ряда стран подписаны меморандумы о сотрудничестве.
Как передает Day.Az, что подписание документов состоялось в рамках форума "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира".
Первый меморандум подписан между Агентством и движением "Юкселиш" Узбекистана.
Затем был подписан документ о взаимопонимании между Союзом организаций инвалидов Азербайджана и Национальным агентством Джибути по работе с лицами с инвалидностью, Общественным объединением за социальное благополучие граждан и Обществом борьбы за права инвалидов "I Am Human".
Международный евразийский фонд печати и Арабская платформа по возобновляемым источникам энергии подписали меморандум об усилении сотрудничества.
Также было подписано соглашение между Общественным объединением "Женщина, развитие, будущее" и бенинской организацией "Будущее для будущего".
Национальный форум НПО Азербайджана и латиноамериканское отделение Совета сотрудничества Юг - Юг подписали договор о сотрудничестве.
Также был подписан меморандум между Союзом детей Азербайджана и Платформой гражданского участия Сейшельских островов.
Церемония завершилась подписанием документа о взаимопонимании между Фондом конституционных исследований и Федерацией туркменских ассоциаций Сирии.
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