Азербайджанские и зарубежные НПО подписали соглашения о сотрудничестве

Между Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана и НПО ряда стран подписаны меморандумы о сотрудничестве.

Как передает Day.Az, что подписание документов состоялось в рамках форума "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира".

Первый меморандум подписан между Агентством и движением "Юкселиш" Узбекистана.

Затем был подписан документ о взаимопонимании между Союзом организаций инвалидов Азербайджана и Национальным агентством Джибути по работе с лицами с инвалидностью, Общественным объединением за социальное благополучие граждан и Обществом борьбы за права инвалидов "I Am Human".

Международный евразийский фонд печати и Арабская платформа по возобновляемым источникам энергии подписали меморандум об усилении сотрудничества.

Также было подписано соглашение между Общественным объединением "Женщина, развитие, будущее" и бенинской организацией "Будущее для будущего".

Национальный форум НПО Азербайджана и латиноамериканское отделение Совета сотрудничества Юг - Юг подписали договор о сотрудничестве.

Также был подписан меморандум между Союзом детей Азербайджана и Платформой гражданского участия Сейшельских островов.

Церемония завершилась подписанием документа о взаимопонимании между Фондом конституционных исследований и Федерацией туркменских ассоциаций Сирии.