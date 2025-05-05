https://news.day.az/politics/1750287.html Турчин прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО 5 мая премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Турчин прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
5 мая с официальным визитом в Азербайджанскую Республику прибыл премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, украшенном национальными флагами обеих стран, был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина в аэропорту встретили заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
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