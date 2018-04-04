Турецкий депутат: Азербайджано-турецкие отношения будут развиваться по восходящей линии

Азербайджано-турецкие отношения находятся на очень высоком уровне и в дальнейшем будут развиваться по восходящей линии. Об этом в среду сказал Trend депутат правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции от Стамбула Метин Кюлюнк, передает Day.Az.

Депутат отметил, что сегодня наряду с достижениями в экономической, политической, общественной и военной сферах, Азербайджан достиг серьезных успехов и в других направлениях.

По словам депутата, несмотря на то, что в последние годы Турция сталкивается с некоторыми внешними угрозами, и эти угрозы все еще сохраняются, на фоне происходящих событий отношения между Анкарой и Баку всегда были приоритетом.

"Наряду с сотрудничеством в сфере политики, экономики и военной области, Турция и Азербайджан сотрудничают по многим другим направлениям, и эти отношения все более усиливаются. Пусть никто не сомневается, что усиление Азербайджана и его укрепление как государства означает усиление Турции", - сказал Кюлюнк.

Депутат сказал, что два наших государства должны и далее расширять сотрудничество в различных сферах.

Депутат подчеркнул, что с обретением независимости Азербайджан с каждым годом все более укреплялся и усиливался, и Анкара всегда оказывала поддержку Баку в этом деле.

"Неоспорима роль руководства Азербайджана в укреплении страны. В настоящее время Азербайджан укрепляет отношения не только с соседними странами, но также с государствами Азии, правительство страны проводит политику, которая служит национальным интересам, защищая позиции страны на мировой арене", - отметил Кюлюнк.

По словам депутата, несмотря на ряд проблем, в первые годы независимости Азербайджан смог перейти на новую экономическую модель.

"В качестве наглядного примера успешного перехода к новой экономической модели можно привести подписание "Контракта века" в 1994 году", - добавил депутат.

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