Global Fire Power: Армения значительно отстает от Азербайджана по военной мощи
5 апреля 2018 13:32 327
Международная компания Global Fire Power (GFP) опубликовала рейтинг стран по уровню военной мощи за 2017 год.
Как сообщают армянские СМИ, в ТОП-10 вошли США, Россия, Китай, Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.
Из стран бывшего СССР лидирует Украина (30 место), затем идет Узбекистан (48 место) и Беларусь (49). Казахстан занял 55 место, Азербайджан - 58 место, Грузия - 82-ое, Туркменистан - 86, Кыргызстан - 108 и Таджикистан - 112 место.
Армения заняла 93 место.
Последнее, 133-е место, - у гималайского королевства Бутан.
Для составления таблицы военной мощи государств авторы Global Firepower Index учитывают свыше 50 различных факторов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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