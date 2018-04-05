Global Fire Power: Армения значительно отстает от Азербайджана по военной мощи

Международная компания Global Fire Power (GFP) опубликовала рейтинг стран по уровню военной мощи за 2017 год.

Как сообщают армянские СМИ, в ТОП-10 вошли США, Россия, Китай, Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Из стран бывшего СССР лидирует Украина (30 место), затем идет Узбекистан (48 место) и Беларусь (49). Казахстан занял 55 место, Азербайджан - 58 место, Грузия - 82-ое, Туркменистан - 86, Кыргызстан - 108 и Таджикистан - 112 место.

Армения заняла 93 место.

Последнее, 133-е место, - у гималайского королевства Бутан.

Для составления таблицы военной мощи государств авторы Global Firepower Index учитывают свыше 50 различных факторов.