Подельник отрекся от Саргсяна за одну ночь

Через день после отставки Сержа Саргсяна депутат от правящей саргсяглвской РПА, генерал-палач Манвел Григорян в Цицернакаберде не смог, либо не пожелал избежать вопросов журналистов и поговорил как о бывшем премьер-министре, так и о бархатной революции. Как пишут армянские СМИ, именно здесь генерал Манвел Григорян сказал то, что было вполне ожидаемо от такого человека, как он. Когда один из журналистов обратился к нему как члену команды во главе с Сержем Саргсяном, генерал Манвел сразу заявил, что он не из команды Саргсяна.

Член Республиканской партии и депутат парламента от фракции РПА за секунду отрекся от лидера своей партии. Друг генерала Манвела депутат парламентской фракции Республиканской партии генерал-палач Сейран (Седрак) Сароян нынче находится в Лос-Анджелесе. Он хотя бы выбрал этот вариант, что чуть нравственнее по сравнению с Манвелом. Ну а Манвел Григорян сегодня заливается соловьем и делает серьезные суждения о новой ситуации: "Страна принадлежит народу, и решать должен он. Это была воля народа, и можно приветствовать, что народу и власти удается вести диалог. У Никола есть язык и команда, он может говорить, поднять народ. Если есть люди, не платившие налоги, пусть у них требуют. Пусть все будет по закону. Каждый должен заниматься своим делом", - заявляет он.

Генерал Манвел​ Григорян стал законопослушным, вспомнил о правах народа, приветствует Никола и его движение, поскольку считает, что его мягкие слова предадут забвению его прошлое. Но это вряд ли произойдет, как и невозможно будет забыть многие его отступничества, к которым сегодня прибавилось еще одно.

Садиг Ахмедов