Карен Карапетян нашел замену дашнакам

И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян назначил на пост министров четырех ведомств их заместителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

"Указом Карапетяна временные обязанности министра спорта и по делам молодежи возложены на замминистра Арсена Карамяна. Обязанности министра образования и науки будет исполнять заместитель министра Ваграм Мкртчян, а функцию и.о. министра территориального управления и развития - заместитель министра Ваче Тертерян, обязанности министра по охране природы Армении возлагаются на заместителя министра Эрика Григоряна", - говорится в сообщении.

Напомним, и.о. министра спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян сам ушел с занимаемой должности (после того, как партия "Процветающая Армения" поддержала Пашиняна - ред.), а и.о. министра образования и науки Левон Мкртчян, и.о. министра экологии Армении Арцвик Минасян, и.о. министра территориального управления и развития Армении Давид Локян, и.о. министра ОН Армении Левон Мкртчян, прекратили выполнять свои обязанности, после того, как 26 апреля Армянская Революционная Федерация "Дашнакцутюн" заявила о своем выходе из правящей коалиции.