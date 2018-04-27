Азербайджан и Китай подписали документ о военной помощи - ФОТО

По приглашению члена Государственного совета КНР, министра национальной обороны Китая генерал-полковника Вэя Фэнхэ делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым находится с официальным визитом в Пекине, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в пятницу. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

После церемонии официальной встречи министра обороны Азербайджана в министерстве национальной обороны КНР сегодня состоялась встреча министров обороны двух стран.

Фэнхэ отметил, что несмотря на отдаленность Китая и Азербайджана с географической точки зрения, испокон веков между нашими народами были дружеские отношения. Он также подчеркнул важную роль исторического Шелкового пути в создании этих отношений. Говоря о дипломатических отношениях между двумя странами, установленных 26 лет тому назад, которые развиваются и в настоящее время, китайский министр добавил, что за прошедший период наше сотрудничество в различных сферах расширилось, а взаимное доверие достаточно укрепилось.

Фэнхэ с удовлетворением подчеркнул создание новых возможностей для сотрудничества наших стран в рамках инициативы "Один пояс и один путь" и оказание Азербайджаном огромной поддержки этой стратегии.

Коснувшись сотрудничества двух стран в военной сфере, министр национальной обороны КНР отметил наличие большого потенциала в этом направлении.

Фэнхэ напомнил, что позиция его страны в отношении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта не изменилась, что Китай, как и прежде, является сторонником решения конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Выразив благодарность за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал-полковник Закир Гасанов подчеркнул, что дружественные отношения между Азербайджаном и Китаем имеют глубокие корни. Эти связи составляют основу современных отношений между двумя странами. Всестороннее сотрудничество с Китаем является одним из наиболее приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. Подчеркнув большие заслуги великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в создании и углублении взаимного доверия в азербайджано-китайских отношениях, генерал-полковник Гасанов отметил, что эти дружественные отношения под руководством главы государства, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева перешли на новый этап развития и доведены до высокого уровня сотрудничества.

Визиты глав двух государств и официальных лиц приобрели постоянный характер.

Это, в свою очередь, является огромным вкладом в укрепление дружественных отношений и сотрудничества.

Коснувшись военно-политической ситуации на Южном Кавказе, генерал-полковник Гасанов отметил, что продолжающаяся уже более 25 лет захватническая политика Армении в отношении Азербайджана создает серьезную угрозу не только нашей стране, но также миру и безопасности во всем регионе.

Министр обороны выразил благодарность своему китайскому коллеге за поддержку его страной справедливой позиции Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Министр обороны особо отметил, что Азербайджан также с уважением относится к политике Китая "Единый Китай", поддерживает эту концепцию и признает организации, представляющие КНР на международной арене.

В ходе встречи, прошедшей в дружеской обстановке и в условиях взаимного доверия, были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

В заключение встречи между министерством обороны Азербайджана и министерством национальной обороны Китая был подписан документ об оказании военной помощи.