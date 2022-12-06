Идеальные наряды для корпоратива

Создать образ для вечеринки на работе действительно непросто. Скоро Новый год и перед каждой женщиной встаёт задача: что надеть на корпоратив?

Фэшн-бьюти блогер Фаига Мамедова поделилась на своей странице в Instagram идеями того, как можно красиво и эффектно выглядеть на данной вечеринке.

Представляем вашему вниманию эти кадры: