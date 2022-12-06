https://news.day.az/popularblog/1516870.html Идеальные наряды для корпоратива - ВИДЕО
Идеальные наряды для корпоратива - ВИДЕО
Создать образ для вечеринки на работе действительно непросто. Скоро Новый год и перед каждой женщиной встаёт задача: что надеть на корпоратив?
Фэшн-бьюти блогер Фаига Мамедова поделилась на своей странице в Instagram идеями того, как можно красиво и эффектно выглядеть на данной вечеринке.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре