Замёрзшее озеро Батабат

Расположенное в Шахбузском районе Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана горное озеро Батабат и зимой пленяет, и очаровывает своей сказочной красотой. Знаменитый фотограф Орхан Асланов поделился на своей странице в Instagram фотографией этого любимого места местных жителей и приезжих гостей.