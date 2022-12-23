https://news.day.az/popularblog/1522171.html Замёрзшее озеро Батабат - ФОТО
Замёрзшее озеро Батабат - ФОТО
Расположенное в Шахбузском районе Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана горное озеро Батабат и зимой пленяет, и очаровывает своей сказочной красотой. Знаменитый фотограф Орхан Асланов поделился на своей странице в Instagram фотографией этого любимого места местных жителей и приезжих гостей.
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