Озеро Гейгель: удивительное творение природы

Одно из самых красивых озер Азербайджана, которое носит скромное и уютное восточное название Гёйгёль, определенно заслуживает посещения. С азербайджанского Гёйгёль переводится как "голубое озеро", и название это полностью оправдывает внешний вид водоема. Вода здесь удивительно красивого цвета, чистая, прозрачная даже на большой глубине. Несмотря на погоду вода в нем и сейчас остается прозрачной, и всего лишь покрывается глубоким слоем льда, что делает зиму на озере Гейгель особенно красивой.

Представляем вашему вниманию кадры заснеженного озера.