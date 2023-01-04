https://news.day.az/popularblog/1525394.html Озеро Гейгель: удивительное творение природы - ВИДЕО
Озеро Гейгель: удивительное творение природы - ВИДЕО
Одно из самых красивых озер Азербайджана, которое носит скромное и уютное восточное название Гёйгёль, определенно заслуживает посещения. С азербайджанского Гёйгёль переводится как "голубое озеро", и название это полностью оправдывает внешний вид водоема. Вода здесь удивительно красивого цвета, чистая, прозрачная даже на большой глубине. Несмотря на погоду вода в нем и сейчас остается прозрачной, и всего лишь покрывается глубоким слоем льда, что делает зиму на озере Гейгель особенно красивой.
Представляем вашему вниманию кадры заснеженного озера.
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