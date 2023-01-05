Зрители популярных блогеров атаковали магазины ради одного товара

Сеть магазинов Aldi в городах Великобритании атаковали зрители популярных блогеров Логана Пола и Оладжиде "KSI" Олатунджи ради покупки их энергетического напитка. Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание Business Insider, многие публиковали ролики с очередями у входа в соцсетях.

Представитель ретейлера пояснил, что они распродали весь товар всего через день после начала продаж. Магазин продавал напиток Prime по цене £1,99.

Мать одного из зрителей блогеров рассказала Insider, что школа ее сына запретила ученикам приносить напиток, потому что дети пытались его продать одноклассникам.

Отмечается, что более 100 человек ждали возле магазина в Лондоне, чтобы купить напиток. По словам одной из клиентов Aldi, покупки в магазине из-за ажиотажа превратились в "абсолютную бойню". На некоторых роликах люди карабкались, кричали и толкались, чтобы достать напитки на прилавках.

"Это был довольно обычный напиток, но мне понравился вкус фруктового мороженого", - рассказал один из зрителей, успевший приобрести напитки в магазине.