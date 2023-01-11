Российский журналист пожаловался на авиаграбеж в Ереване: "Это издевательство!"

Известный журналист, телеведущий и блогер Глеб Пьяных на днях посетил Ереван для очередного видеопроекта.

С первого дня пребывания в столице Армении он почувствовал на себе, насколько эта страна погрязла в беспределе и коррупции. Один из таких моментов он опубликовал на своей странице в Instagram.

В частности, Глеб Пьяных возмутился тем, что авиакомпания FlyOne Armenia взяла с него 35 долларов из-за отсутствия онлайн-регистрации в аэропорту Еревана на рейс в Стамбул. По его утверждению, произошел сбой, и он не смог ее пройти.

"Друзья, никогда не летайте рейсом FlyOne. Они сдирают с вас лишние 35 долларов и туда, и обратно. Я лечу из Еревана в Стамбул, с меня содрали 35 долларов за то, что я не зарегистрировался онлайн. А зарегистрироваться невозможно. У меня в телефоне есть все скриншоты, которые доказывают, что мы подаем заявку. И он пишет, что мы не видим эту бронь. При том, что я доплатил, чтобы мои места были в первом ряду", - жалуется российский блогер.

Как отмечает Глеб Пьяных, сотрудница на стойке регистрации говорит, что не может ничего поделать, добавив, что авиакомпания FlyOne не армянская, а молдавская.

"Видимо им армянам неловко признаться, что это они так обувают народ. Любой билет от FlyOne стоит на 70 долларов дороже, это издевательство", - резюмирует свой ролик известный журналист.