Имитирующий обморожение макияж стал новым трендом

Макияж, который имитирует обморожение лица, стал модным у молодежи. Соответствующие ролики инфлюэнсеров опубликованы на платформе TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о новом тренде среди блогеров, который получил название I'm Cold ("Мне холодно"). Отмечается, что девушки наносят на нос и щеки яркие румяны, имитируя тем самым покраснение, которое образуется на коже после мороза. Кроме того, данный мейкап подразумевает нанесение прозрачного блеска на губы и обильное прокрашивание ресниц тушью.

Известно, что инициатором тренда считают визажистку Зои Кенили, которая при создании своих работ вдохновляется образами героинь из рождественских фильмов. Впоследствии ее макияжи принялись массово повторять другие пользователи соцсети. На данный момент ролики с хэштегом #imcoldmakeup просмотрели более 198 миллионов человек.