"Банановый" тренд по омоложению набирает популярность в Сети

Настоящую бурю эмоций вызвал новый челлендж: он обещает с помощью всего лишь одного фрукта, который есть практически на каждой кухне, заменить дорогостоящие косметологические процедуры. По крайней мере, так считают блогеры, которые запустили в сети новый тренд.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, они уверены, что этот продукт может вернуть молодость и буквально обратить старение. Так ли это? Разбиралась корреспондент РЕН ТВ Ксения Солдатова.

"Нужно взять кусок кожуры и хорошо натереть кожу".

"Это отвратительно, но это натуральный ботокс".

Полмиллиона просмотров под видео и восторженные комментарии. Соцсети взрывает новый косметический тренд. Хочешь избавиться от морщин - просто натри кожу банановой кожурой.

"Вот такими движениями наносим его на лицо. Я еще - руки все равно в банане - делаю такую прессотерапию", - рассказывает блогер Руслана Семенюк.

Дальше немного терпения: надо подождать минут двадцать, смыть прохладной водой, нанести увлажняющий крем. И, если верить блогерам, такая процедура может не просто заменить поход к косметологу. Если повторять ее регулярно, она способна остановить старение и вернуть молодость. Ну, как не поверить, когда пораженных интернет-испытателей все больше?

"Прям чувствуется, как кожа прям насыщается влагой. Чувствую, что кожа стала бархатистая, мягонькая",-- делится впечатлениями блогер Вероника Горбачева.

И вот уже зарубежные врачи расхваливают натирание бананом, словно революционную процедуру.

"Всего 15 минут - и вы будете шокированы. Банановая кожура содержит пять витаминов, антиоксиданты. Все для сияющей кожи", - уверяют врачи.

Правда, наши косметологи к новому тренду относятся скептически. Говорят, банан действительно богат веществами, полезными и при употреблении внутрь и при нанесении на кожу.

"Я бы взяла, конечно, немного недозрелую шкурку. Я бы, конечно, охладила, взяла банан из холодильника. Можно просто в виде патчей положить вот таким образом под глаза - будет противоотечный эффект", - рассказыват блогер.

Только этот самый эффект будет кратковременным, уверяет Татьяна, косметолог со стажем в четверть века. Кожа может и разгладится, подтянется. В Сети этот тренд назвали "Банановый ботокс". В реальности же токсином расслабляют мышцы лица, а фруктовая кожура только немного освежает кожу.

"Ну, конечно, это полная глупость. Никакого отношения банан к ботоксу не имеет абсолютно. Это обман, это неправда. Абсолютно ничего такого в банане не содержится", - уверяет Татьяна Баллирано, главный врач косметологической клиники.

Чтобы отследить реальную эффективность какого-то косметического продукта, ученые годами наблюдает за теми, кто его использует. Но в случае с блогерами, где один тренд быстро сменяет другой, "Банановый ботокс" вряд ли потеснит инъекции. Тем более что параллельно раскручиваются чудодейственные свойства тыквы, овса, молока, куркумы. Вот и пакетики чая каркаде, уверяют в соцсетях, отличное средство для лица.

Популярность косметических лайфхаков объясняет их доступность, все же не крем за несколько тысяч рублей. У советского человека это вообще где-то в ДНК. Еще наши бабушки мазались сметаной, клали на глаза огуречные кольца. Запад на эксперименты толкает пример голливудских звезд. Стараясь казаться более натуральными и близкими к фанатам, они рассказывают не про пластических хирургов и армию косметологов. Синди Кроуфорд вот увлажняет кожу смесью из воды и молока. Дженнифер Лопес дышит эфирным маслом грейпфрута. Приянка Чопра предпочитает натуральные маски.

Профессиональные врачи эффективность домашних бьюти-процедур называют сомнительной. И если на продукт нет аллергии, то маска из овсянки или клубники будет хотя бы не вредной. А вот когда ингредиент попадает в топы просмотров, как сейчас банановая кожура, то это уже не только увлажнение, но и контент.