Блогерша осталась с новыми морщинами после инъекции ботокса

Блогерша Сесили Баухманн сделала инъекцию ботокса, после которой осталась с новыми морщинами.

Как передает Day.Az, соответствующий ролик она опубликовала в TikTok-аккаунте, который насчитывает более 755 тысяч подписчиков.

34-летняя женщина рассказала, что с помощью указанного препарата собиралась избавиться от признаков возрастных изменений на лице. Однако после процедуры ее веки утратили былую подвижность. "Поскольку мышцы будто заморожены, мои глаза немного опущены. Но больше всего в глаза бросается вот эта морщина", - отметила девушка, указав на появившуюся глубокую складку над верхними ресницами.

В то же время старшая сестра блогерши заверила родственницу, что черты ее внешности придут в норму. "Восстановление займет около трех недель. Вам просто нужно пережить это время", - пояснила Баухманн.