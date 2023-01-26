Блогер показал, как резать лук без слез при помощи куска хлеба

Блогер Дастин Хедли, известный в соцсетях под ником That40yearguy, показал необычный способ избежать слез при нарезке лука и произвел ажиотаж в интернете. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Sun.

На видео, выложенном в Instagram, он нарезает лук, держа во рту большой кусок хлеба. При приближении камеры видно, что слез у него в глазах нет.

"То есть вы хотите сказать, что все 40 лет, что я рыдал, нарезая лук, я мог бы делать это? Не могу поверить, что это правда работает", - сказал он в подписи к посту.

Видео Дастина Хедли собрало тысячи комментариев, в которых люди объясняли принцип действия хлеба и делились своими лайфхаками по борьбе со слезами при нарезке лука.

Так, по мнению одного из комментаторов, хлеб впитывает содержащуюся в луке серу, которая раздражает глаза.

"Это работает, потому что хлеб впитывает серу из лука до того, как она попадает в глаза", - объяснил он.

"Влажное полотенце возле разделочной доски тоже помогает!", "Если не отрезать корешок у лука, вы никогда не прослезитесь", "Жвачка тоже работает, но я не знаю, почему она работает, на химии мы этого не проходили", - написали другие пользователи.

Еще один комментатор сообщил, что лучший способ избежать слез при нарезке репчатого лука - использовать острый нож.