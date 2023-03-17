Продавец Levi's показал правильный способ складывать джинсы

Продавец Levi's Тэг показал правильный способ складывать джинсы. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

В начале видео сотрудник бренда показал свой шкаф с аккуратно сложенной на полках одеждой. "Итак, я работаю в Levi's уже три года. Я думаю, что пришло мое время поделиться секретом", - сказал он и сел на кровать, чтобы продемонстрировать на камеру фирменную технику.

Так, сначала Тэг положил джинсы штанинами к себе. Затем он зажал пальцами зону промежности и перекинул через нее штанины. После этого мужчина перевернул изделие на другую сторону и оставшуюся часть штанин убрал в область, где располагаются карманы. "Вот и все. Смотрите, как красиво получилось", - заключил он.