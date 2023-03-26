Повторяющий за хозяином движения пес умилил пользователей соцсетей

Существует несколько признаков, которые могут показать, что собака очень любит своего хозяина. К примеру, пес может "попросить" вас починить сломанную игрушку или потереться мордой. А еще может начать копировать ваше поведение, как это сделал золотистый ретривер из соцсетей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на опубликованном в "Ридус" видео, которое в хорошем смысле буквально сразило пользователей соцсетей наповал, пес повторяет все движения за пожилым мужчиной. Сначала они синхронно перекидывают ногу на ногу и лапу на лапу, а затем вместе выглядывают на улицу с балкона, перегибаясь через перила.

Особенно сильный "приступ" ми-ми-ми вызывает то, как после каждого действия ретривер внимательно смотрит на хозяина, словно спрашивая: "Я правильно все делаю?"