Блогерша назвала безвкусицей три детали в женском образе

Эксперт по этикету Антония Хайэм назвала безвкусицей три детали в женском образе. Как передает Day.Az, соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь блогерша с никнеймом @antoniahigham призвала подписчиц перестать носить массивные серьги-обручи. Вместо них девушка посоветовала обратить внимание на подобную модель аксессуаров, но меньшего диаметра.

Кроме того, Хайэм посоветовала отказаться от автозагара и наращенного маникюра, в дизайне которого преобладают блестки. В первом случае она отметила, что естественный цвет лица смотрится на девушке намного лучше.

Подписчики оценили советы юзерши в комментариях под видео. "Более длинные ногти могут смотреться элегантно. Они просто должны быть определенной формы", "Самое элегантное - быть собой", "Согласна со всем вышесказанным", - высказывались они.