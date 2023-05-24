В Сети раскритиковали новый образ Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров опубликовал на личной странице в социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc., фотографию в рваных джинсах и подвергся критике.

Артист поделился снимком, сделанном на улице в Монако. Он позировал в розовой футболке, рваных джинсах и кроссовках. Образ дополняли черная сумка, кепка и аксессуары: браслеты, часы и очки.

"Какой красавец мужчина был! Во что превратил себя?", "Прикид бывал и лучше", "Стиль бродяги", "[Рэпер] Тимати на минималках", "Фото называется "когда тебе скоро 60, а думаешь, что 16"", "Филя, Филя, а каким красивым был", "Не хватает только золотых зубов", "Все равно это не тот Филипп", "Изменился до неузнаваемости", "Внешний вид не очень", - отреагировали пользователи сети.

"Помолодел и постройнел", "Выглядит шикарно", "Как всегда, великолепен", "Образ к лицу", "Такой красивый", "Лучший король эстрады", "Стиляга", "Красавчик, обожаю", "Отлично выглядите", - написали комплименты поклонники.