https://news.day.az/popularblog/1570250.html Купленный по ошибке лотерейный билет принес мужчине состояние
Купленный по ошибке лотерейный билет принес мужчине состояние
Мужчина из США купил лотерейный билет по ошибке и сорвал джекпот.
Об этом сообщает информационное агентство UPI.
40-летний житель штата Мэриленд рассказал, что планировал приобрести только один билет стоимостью 20 долларов, но случайно купил два. Вскоре он узнал, что купленный по ошибке билет оказался выигрышным и принес ему состояние. Американец выиграл 50 тысяч долларов.
Победитель заявил, что планирует потратить денежный приз на погашение долгов.
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