Купленный по ошибке лотерейный билет принес мужчине состояние

Мужчина из США купил лотерейный билет по ошибке и сорвал джекпот.

Об этом сообщает информационное агентство UPI.

40-летний житель штата Мэриленд рассказал, что планировал приобрести только один билет стоимостью 20 долларов, но случайно купил два. Вскоре он узнал, что купленный по ошибке билет оказался выигрышным и принес ему состояние. Американец выиграл 50 тысяч долларов.

Победитель заявил, что планирует потратить денежный приз на погашение долгов.