Леонардо Ди Каприо познакомил новую возлюбленную с друзьями

Актера Леонардо Ди Каприо и его предполагаемую новую возлюбленную Витторию Черетти засняли во время ужина в Париже. Фотографии опубликовал Page Six.

48-летний Леонардо Ди Каприо и 25-летняя Виттория Черетти провели вечер в компании друзей актера в баре отеля Hotel Costes в Париже. Ди Каприо был одет в серую футболку, темные джинсы и черную куртку, а Черетти в кожаный жилет и зеленую юбку-карго. По данным журналистов, после ужина компания отправилась в ночной клуб Flower.

Слухи о романе Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти впервые появились в мае 2023 года, когда актера и модель засняли вместе на прогулке в Каннах. Затем Ди Каприо и Черетти вместе появились на вечеринке в честь дня рождения дизайнера Рикардо Тиши.